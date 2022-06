Prinz Charles wird keine grossen Bargeldspenden mehr annehmen

Anschliessend habe Prinz Charles die Spende seinem The Prince of Wales's Charitable Fund zukommen lassen, der neben vielen Wohltätigkeitsaufgaben auch die Verwaltung der königlichen Ländereien in Schottland federführend übernimmt. Wie darüber hinaus das britische Boulevard-Blatt «The Sun» berichtet, soll eine Kommission die Vorgänge genauestens untersuchen und dazu möglicherweise auch den Thronfolger befragen.