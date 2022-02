Prinz Charles würdigt verstorbenen YouTube-Unternehmer Jamal Edwards

Prinz Charles (73) hat in einem Instagram-Post Jamal Edwards (1990-2022) gewürdigt. Der Gründer des einflussreichen Musikkanals SBTV auf YouTube starb am vergangenen Sonntag im Alter von 31 Jahren, wie sein Management der BBC mitteilte. «Seine Arbeit in der Musik, aber auch als Botschafter für eine neue Generation, einschliesslich seiner Arbeit für The Prince's Trust, war für so viele eine Inspiration», heisst es in dem Posting des offiziellen Accounts von Charles und Ehefrau Herzogin Camilla (74).