Prinz Christians Party: «Verlorener» Schuh gehört nicht Cinderella

Manche Geschichten sind so schön, dass wir sie alle glauben wollen. Jüngstes Beispiel: Am Wochenende feierte Prinz Christian von Dänemark stilvoll und lautstark seinen 18. Geburtstag im Königspalast von Kopenhagen. Am Tag danach wurde ein goldener Damen–High–Heel im Palast gefunden. Das Königshaus lud die unbekannte Besitzerin via Instagram ein, ihren Schuh wieder abzuholen. Der dänische Sender «TV2» hat jetzt die echte Besitzerin ermittelt.