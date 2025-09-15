Prinz Daniel wird 52: Palast gratuliert mit sportlichem Bild

Das Kronprinzessinenpaar gründete «Generation Pep» 2016

Denn das Bild, das den Prinzen lächelnd in einem weissen Sportshirt zeigt, wurde am 14. September beim «Pep Day» im Hagapark von Stockholm aufgenommen. Diesen Tag veranstaltet die Organisation «Generation Pep», die Daniel und Victoria im Jahr 2016 gegründet haben. Damit soll Kindern und Jugendlichen die Freude an sportlichen Aktivitäten vermittelt werden. Einen Tag vor seinem Geburtstag war Prinz Daniel wie jedes Jahr im Einsatz, spielte Tischtennis, feuerte an und verlieh schliesslich Medaillen an die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.