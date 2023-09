Prinz Daniels langer Weg zum beliebten Familienmitglied

Sondersendung und Dokumentationen zum Jubiläum

Nichtsdestotrotz dreht sich an diesem Wochenende alles um den anderen Jubilar in der schwedischen Königsfamilie. Und so wird Prinz Daniel an seinem runden Geburtstag am heutigen Freitag (15.9.) erst an dem feierlichen Dankgottesdienst zu Ehren von Carl Gustaf teilnehmen und abends am grossen Bankett im Palast. Am Samstag (16.9.) steht die Kutschfahrt der Königsfamilie durch Stockholm auf dem Programm und im Anschluss daran ein Open–Air–Konzert vor dem Palast.