Prinz Edward: Grosse Ehre und neue Fotos zum 60. Geburtstag

Camilla, Anne und William sind ebenfalls im Distelorden

Der König hat seinen Bruder auch in den Distelorden («Order of the Thistle») aufgenommen, zusammen mit der Anthropologin Professor Dame Sue Black, der angesehenen Juristin Baroness Helena Kennedy und dem ersten schwarzen Professor Schottlands, Sir Geoff Palmer. Die Ernennung in den Orden – die höchste Auszeichnung in Schottland – liegt allein im Ermessen des Königs und bedarf keiner Beratung durch den Premierminister.