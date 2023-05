Prinz Edward mit guter Laune und motivierenden Worten in Berlin

Mit guter Laune, freundlicher Mimik und motivierenden Worten hat Prinz Edward (59) am Montag seinen Auftritt in Berlin absolviert. Der jüngste Bruder des erst kürzlich gekrönten Königs Charles III. (74) hat in der deutschen Hauptstadt die Schule am Schillerpark besucht, um insgesamt 90 Jugendlichen dort den Duke of Edinburgh's International Award zu verleihen.