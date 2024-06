Prinz Edward und Herzogin Sophie: So feiern sie ihre Silberhochzeit

Das Foto wurde laut Medienberichten am 10. Juni von dem Fotografen Chris Jelf im Garten ihres Hauses in Bagshot Park in Surrey aufgenommen. Jelf zeigt das Bild auf Instagram und schreibt dazu: «Herzlichen Glückwunsch... 25 Jahre! Ein neues Bild zur Feier der Silberhochzeit des Herzogs und der Herzogin von Edinburgh wurde veröffentlicht.» Die Royals sind auf dem Schnappschuss leger gekleidet. Das Paar hat seine Outfits aufeinander abgestimmt, Sophie trägt eine hellbraune Wildlederjacke, Edward eine braune Tweedweste.