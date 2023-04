Prinz George (9) wird bei der Krönung seines Grossvaters König Charles III. (74) am 6. Mai in der Westminster Abbey in London eine besondere Rolle zuteil. Das teilte der Buckingham Palast mit. Der älteste Sohn von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) wird einer von insgesamt acht männlichen Ehrenpagen sein, die dem Königspaar als Hilfestellungen dienen.