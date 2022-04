Prinz George hat einen «Schnuppertag» in seiner neuen Schule verbracht

Prinz Georges bisherige Schullaufbahn

Georges offizielle Ausbildung begann im Alter von zwei Jahren in der Westacre Montessori School Nursery in der Nähe des Hauses der Familie in Norfolk, Anmer Hall. Im September 2017 wurde er an der Thomas's School in Battersea, Südlondon, eingeschult. Prinzessin Charlotte wurde dort im Herbst 2019 ebenfalls eingeschult. Louis besuchte bisher die Willcocks Nursery School in Kensington, nur wenige Minuten vom Kensington Palast entfernt.