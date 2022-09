Prinz George (9) weiss offenbar genau um seine Position - und um die seines Vaters. Einen Klassenkameraden, der ihn offenbar ärgerte, soll der Neunjährige schon mal gewarnt haben. Der älteste Sohn von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) sagte seinem Schulfreund angeblich: «Mein Vater wird König sein, also pass' besser auf!» Das behauptet zumindest Royal-Expertin Katie Nicholl. In ihrem aktuellen Buch «The New Royals» schreibt sie laut «Daily Mail», dass George und seine Geschwister, Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4), mit einem Verständnis für die Monarchie und viel «Pflichtgefühl» gross werden. Zu viel Druck soll dabei aber nicht aufkommen...