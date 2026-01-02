Prinz George: Wie Kate und William ihn auf seine Pflichten vorbereiten

Prinz George steht derzeit an zweiter Stelle der britischen Thronfolge – vor seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Zwar wollen William und Kate ihn auch noch Kind sein lassen, dass ihm aber eine besondere Zukunft bevorsteht, dürfte auch George schon lange wissen. Royal–Historikerin Marlene Koenig spekulierte im vergangenen Sommer im Gespräch mit dem Magazin «Us Weekly», dass ihm seine künftige Rolle im Rahmen des Todes von Queen Elizabeth II. (1926–2022) wohl erstmals richtig bewusst geworden sein dürfte. Vermutlich hätten Prinz William und Prinzessin Kate «diese Änderungen» inzwischen mit ihrem Sohn besprochen.