Prinz Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg: Sein Sohn wurde getauft

Gustav Prinz zu Sayn–Wittgenstein–Berleburg (54), Neffe von Königin Margrethe II. (83), und seine Frau, Prinzessin Carina zu–Sayn–Wittgenstein–Berleburg (55), haben an diesem Samstag die Taufe ihres Sohnes gefeiert. «Prinz Gustav Albrecht zu Sayn–Wittgenstein–Berleburg wurde heute in der Kapelle auf Schloss Berleburg getauft», heisst es auf dem offiziellen Instagram–Account des dänischen Königshauses. Mehrere Bilder der Taufe zeigen die Gäste der Taufe, die strahlenden Eltern und Prinz Gustav Albrecht in seinem Taufgewand.