Prinz Haakon soll Stiefsohn Marius in Londoner Klinik gebracht haben

Im Flugzeug Richtung London

Stattdessen sprang seine Frau Mette–Marit (51) beim Mittagessen für die Staatsverwaltung ein. Laut der Kommunikationschefin des Palastes, Guri Varpe, konnte der Kronprinz aus «privaten Gründen» nicht teilnehmen. Wie das Magazin «Se og Hor» berichtete, soll dieser private Grund Marius Borg Høiby, der Sohn von Mette–Marit, gewesen sein. Augenzeugen hätten die beiden mittags um 13 Uhr am Flughafen in Oslo beim Einsteigen in den Flieger nach London gesehen. Das Magazin schrieb weiter, dass es für die Reise in die britische Hauptstadt nur einen Anlass gäbe: Marius zur Reha zu begleiten.