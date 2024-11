Prinz Harry als Klimaschutz-Unternehmer geehrt

Travalyst ist eine gemeinnützige Organisation, die Personen, die Reisen buchen, mit Emissions– und anderen Nachhaltigkeitsdaten versorgt, damit sie für ihre geplante Reise die Optionen mit den geringsten Auswirkungen in Betracht ziehen können. «Der Herzog von Sussex unterstützt Naturschutzgruppen in Afrika und sagt, dass er während einer Reise in die Karibik im Jahr 2012 vollends zum Umweltschützer wurde, als ihm ein siebenjähriger Junge erzählte, dass Englands Umwelteinfluss die Korallenriffe schädigt», so «Time» über den Start von Travalyst im Jahr 2019. Diese Interaktion soll den Blaublüter inspiriert haben, umweltfreundlicher zu leben – und zu reisen.