Prinz Harry: Begleiten ihn Meghan und die Kinder in die Niederlande?

Vom 16. bis 22. April 2022 finden die diesjährigen Invictus Games in Den Haag statt. Der Schirmherr der Sportveranstaltung für Kriegsversehrte, Prinz Harry (37), wird für diesen Anlass aus den USA in die Niederlande reisen. Viele Fans und auch die Teilnehmenden fragen sich laut der britischen «Daily Mail» derzeit, ob Harry mit Kind und Kegel auftauchen wird - also mit Ehefrau Meghan (40) und den gemeinsamen Kids Archie (2) und Lili (10 Monate).