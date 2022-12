Prinz Harry behauptet: «Die Institution sah den Fehler bei Meghan»

Wurde Meghan zu beliebt?

Ein Wendepunkt sei dann mit dem grossen Erfolg ihrer Australien-Tour im Herbst 2018 gekommen. Prinz Harry erklärt in der Doku: «Das Problem ist, wenn man einheiratet, sollte man eigentlich nur eine Nebenrolle spielen. Wenn man das Rampenlicht stiehlt oder den Job besser macht als die, die dafür geboren wurden, nervt das die Leute und verschiebt die Balance.» Denn es werde einem eingeredet, «dass deine Wohltätigkeitsaktivitäten nur Erfolg haben und dein Ruf nur wachsen oder sich verbessern kann, wenn du auf den Titelseiten dieser Zeitungen bist. Aber die Medien entscheiden, wer es auf die Titelseite schafft.» Der Groschen sei bei ihm erstmals gefallen, erzählt Harry, als Meghan und er nach einer Veranstaltung, bei der alle Royals, auch die Queen, waren, im Buckingham Palast übernachteten. Am Morgen habe es Frühstück in der Residenz für sie beide gegeben und da sahen sie, dass vorne auf dem «Telegraph» Meghan war. «Ich dachte: Oh Gott!», erinnert sich Meghan an ihren Schock darüber. Harry fügte hinzu: «Sie sagte: ‹Ich kann nichts dafür›. So ging es meiner Mutter auch.»