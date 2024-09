Prinz Harry: Bewegender Moment bei Beerdigung seines Onkels

«Die meisten Leute waren erstaunt, dass Harry kam», sagt einer der demnach 300 Trauergäste des Gottesdienstes am 29. August in der St.–Mary's–Kirche in Snettisham gegenüber dem US–Magazin «People». «Man konnte sehen, dass er höchst erfreut war, alle zu sehen.» Auch seinen demnach ebenfalls anwesenden Bruder Prinz William (42)? Die als entfremdet geltenden Brüder sollen während des Gottesdienstes Distanz gewahrt haben, wie schon zuvor berichtet wurde. Zu einem versöhnlichen Augenblick oder Gespräch zwischen den beiden soll es nicht gekommen sein.