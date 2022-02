Prinz Harry: Die Royals zittern vor seinem Enthüllungsbuch

Vor wenigen Tagen hatte Queen Elizabeth II. (95) erst bekannt gegeben, dass Camilla sich nach der Thronbesteigung ihres Sohnes Charles «Queen Consort» nennen darf, also «Königsgemahlin». Im Gegensatz zu William soll Harry über diese Entscheidung nicht amüsiert gewesen sein. Im Gegensatz zu seinem Bruder hat sich Harry zu dem neuen Titel nicht geäussert. In einem Statement kurz zuvor deutete er jedoch an, dass niemand in die Fussstapfen seiner verstorbenen Mutter treten könne.