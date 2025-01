Prinz Harry einigt sich im Abhörskandal mit «The Sun»

Die Einigung kommt überraschend, hatte der 40–jährige Royal doch noch im Dezember bei einem Auftritt in New York betont, er wolle den Fall «durchziehen». Er sehe sich als «letzten», der für «Verantwortlichkeit» sorgen könne. Von 39 Klägern in dem Verfahren war Harry einer der letzten beiden verbliebenen, nachdem andere wie zum Beispiel Schauspielstar Hugh Grant (64) bereits Vergleiche akzeptiert hatten.