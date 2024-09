Prinz Harry erlebt bei Jimmy Fallon eine Horrorshow

Viele Termine für Harry in New York

Bevor sich Prinz Harry in Jimmy Fallons Horrorlabyrinth aufmachte, hatte der 40–Jährige bereits zahlreiche andere Termine in New York City wahrgenommen. Als Stargast der «Clinton Global Initiative» hielt er unter anderem eine Rede, in der er zum Handeln aufrief, um die «allgegenwärtige Bedrohung», die das Internet für Kinder darstellt, zu bekämpfen. Ausserdem beehrte er ein Panel über den Erhalt afrikanischer Parks und nahm an verschiedenen Charity–Events teil.