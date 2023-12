Prinz Harry erringt vor Gericht Teilsieg gegen die britische Presse

Harry hatte den Verlag Associated Newspapers Limited (ANL) wegen eines Artikels verklagt, der von dem Rechtsstreit über die Sicherheitsvorkehrungen für den inaktiven Royal in Grossbritannien berichtete. Von dem Meinungsbeitrag fühlte sich der Prinz in seinem Ruf geschädigt. Bei dem Artikel handelt es sich um einen Meinungsbeitrag vom Februar 2022, in dem es um die Entscheidung der Regierung ging, Harry den vom Steuerzahler finanzierten Polizeischutz zu entziehen, nachdem er in die USA umgezogen war.