Prinz Harry erscheint erneut vor Londoner Gericht

Prinz Harry (40) ist zum zweiten Tag seines Berufungsverfahrens vor dem High Court in London erschienen. Der Herzog von Sussex kämpft weiter um ein höheres Mass an Sicherheitsschutz während seiner Aufenthalte in Grossbritannien. Am Mittwochmorgen traf der 40–Jährige kurz nach 10:00 Uhr am Royal Courts of Justice in der britischen Hauptstadt ein, wie «The Standard» berichtet.