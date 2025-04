Prinz Harry feiert Herzogin Meghan mit Familien-Kurztrip

Die neuen Projekte von Herzogin Meghan

Meghan hatte sich zum Jahreswechsel auf Instagram zurückgemeldet und seither mit mehreren Projekten für Aufsehen gesorgt. Anfang März ging ihre neue Netflix–Lifestyle–Show «With love, Meghan» an den Start. Wenig später konnte sie nach einer Umbenennung ihrer Marke «American Riviera Orchard» in «As Ever» verkünden, dass erste Produkte – darunter Marmelade, Tees und Wildblumenhonig – unter diesem Namen erhältlich sind. Freudestrahlend teilte sie mit, dass die ersten Chargen direkt ausverkauft waren: «Unsere Regale mögen leer sein, aber mein Herz ist voll! Wir waren in weniger als einer Stunde ausverkauft und ich kann euch nicht genug danken, fürs Feiern, Kaufen, Teilen und Glauben.» Doch damit nicht genug: Am 8. April feierte auch noch ein neuer Meghan–Podcast mit dem Titel «Confessions of a Female Founder» (auf Deutsch: Bekenntnisse einer Gründerin) seine Premiere.



Vielleicht brauchte aber auch Harry eine kleine Auszeit. Er hat ebenfalls anstrengende Tage hinter sich. Der Prinz war kürzlich nach Europa gereist, um persönlich in London die Verhandlungen zu seinem Berufungsverfahren bezüglich der Entziehung automatischen, staatlichen Sicherheitsschutzes für ihn und seine Frau zu verfolgen. Er fühle sich «erschöpft und überfordert», berichtete Harry im Gespräch mit «People». Danach besuchte er unangekündigt die Ukraine, um in der Nähe von Lwiw mit Kriegsopfern und dem medizinischen Fachpersonal einer Klinik zu sprechen.