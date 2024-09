Prinz Harry freut sich auf 40. Geburtstag und spricht über Mission

In dem kurzen Statement spricht Prinz Harry auch über seine beiden Kinder Archie (5) und Lilibet (3), die er mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (43), hat. «Vater von zwei unglaublich liebenswürdigen und lustigen Kindern zu werden, hat mir eine neue Perspektive auf das Leben gegeben und meinen Fokus in all meiner Arbeit geschärft», verrät der 39–Jährige. «Vater zu sein, ist eine der grössten Freuden des Lebens und hat mich nur noch mehr motiviert und engagierter gemacht, mich dafür einzusetzen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.»