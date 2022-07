Prinz Harry gewinnt Rechtsstreit gegen britische Zeitung

Prinz Harry (37) hat einen erneuten Rechtsstreit gegen die britische Zeitung «Mail on Sunday» gewonnen. Wie das Magazin «Deadline» berichtet, entschied ein Richter, dass ein Bericht über die Sicherheitsvorkehrungen von Harry «verleumderisch» gewesen sei. Harry verklagte den Eigentümer des Blattes, die Associated Newspapers Limited. Auch Harrys Frau, Herzogin Meghan (40), gewann bereits eine Klage gegen die «Mail on Sunday», nachdem diese einen privaten Brief an ihren Vater Thomas Markle (77) ohne Zustimmung veröffentlicht hatte.