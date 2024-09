Prinz Harry: Greencard wäre «Dolch ins Herz» der Königsfamilie

Zwar könnte Harry eine Greencard oder Staatsbürgerschaft beantragen, dann müsste er aber sein weltweites Einkommen in den USA offenlegen – darunter etwa auch ein Dokument über einen angeblichen Treuhandfonds, der Harry im Rahmen seines 40. Geburtstags am 15. September mehrere Millionen Pfund bescheren soll. «Die königliche Familie möchte wahrscheinlich nicht, dass das passiert», sagt der Experte. «Zweifellos sagen sie, dass sie ihm eine Greencard ersparen wollen, denn das ist ein steuerlicher Dolch ins Herz der Königsfamilie.» Mit einem Visum werde die Angelegenheit steuerlich in Grossbritannien geregelt und nicht in den USA.