Prinz Harry hält emotionale Rede in Nigeria

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sind am Freitagmorgen (10. Mai) zu einer dreitägigen Reise in Nigeria angekommen. Das Ehepaar wurde von ranghöchsten Militärbeamten des afrikanischen Landes eingeladen – der Besuch dreht sich hauptsächlich um die Invcitus Games. Am Flughafen in der Hauptstadt Abuja wurden sie von Regierungsvertretern in Empfang genommen und zu ihrem Hotel eskortiert.