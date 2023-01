Prinz Harry: Herzogin Meghan kannte ikonisches Diana-Foto gar nicht

Herzogin Meghan kannte das ikonische Foto gar nicht

Wie Prinz Harry in «Spare» weiter schreibt, habe seine Ehefrau im Anschluss an seine Bitte, kein Bild von sich vor dem Taj Mahal schiessen zu lassen, nach dem Grund gefragt. Daraufhin habe er erklärt, dass Diana dort für ein Bild posiert hatte. Doch von ebenjenem Foto hatte Meghan noch niemals gehört, und habe «die ganze Sache verblüffend» gefunden. Dafür, so Harry, habe er dann wiederum seine Ehefrau «geliebt».