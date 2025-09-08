Prinz Harry: Hier kommt sein inneres Kind zum Vorschein

Rührende Szenen bei den WellChild Awards

Bei dem Event traf Harry auf die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger sowie ihre Familien. Besonders ein Moment stach hervor: Einige Fotos und Videos zeigen, wie sich der Royal eine ausgelassene «Ballonschwert»–Schlacht mit der neunjährigen Gwen Foster, die mit Spina bifida und Hydrocephalus lebt, liefert. Mit dramatischen Gesten warf Harry sein Ballonschwert in die Luft, während das Mädchen geschickt zurückschlug.