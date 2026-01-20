Prinz Harry im High Court: Verteidigung nennt Vorwürfe «haltlos»

Am Nachmittag schlug die Gegenseite nach der Mittagspause zurück. Antony White KC, Anwalt der «Daily Mail»–Verlagsgruppe, bezeichnete die Vorwürfe als «haltlos» und als reine Spekulation ohne konkrete Belege. Die Klägerseite habe keine stichhaltigen Beweise für illegale Praktiken vorgelegt, so White. Ein zentrales Argument der Verteidigung: Ein privater Ermittler, dessen früherer Bericht zu angeblichen Abhörpraktiken als Beweis dienen sollte, habe seine Aussagen inzwischen als «nicht verlässlich» zurückgezogen. Zudem verwies er darauf, dass viele der mutmasslichen Verstösse 15 bis 25 Jahre zurücklägen – was erschwere, heute noch konkrete Quellen darzulegen.