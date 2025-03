Prinz Harry im Sentebale-Skandal: Von Rücktritt bis Mobbing-Vorwurf

Das ist Sentebale

Sentebale ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die in den südafrikanischen Ländern Lesotho und Botswana tätig ist. Der Name bedeutet «Vergiss mich nicht», die Organisation wurde von Prinz Harry und Prinz Seeiso von Lesotho (58) 2006 im Gedenken an ihre Mütter ins Leben gerufen. Von der Unterstützung von HIV/AIDS–betroffenen Kindern und Jugendlichen hat sich Sentebale in den vergangenen Jahren zu einer Initiative entwickelt, die sich umfassenderen Themen wie Jugendgesundheit, Vermögensungleichheit und Klimaresilienz widmet.