Prinz Harry in England: Nur wenige Schaulustige in Nottingham

Unklar bleibt indes weiterhin, ob Harry, der sich noch bis Ende der Woche in seinem Geburtsland aufhalten soll, mit König Charles III. (76) zusammentreffen wird. Harrys Vater hält sich derzeit auf Schloss Balmoral in Schottland auf, wo er seine Sommerpause verbringt, soll aber regelmässig für seine Krebsbehandlung nach London reisen. Offizielle Statements zu einem etwaigen Treffen von Harry und Charles gibt es derzeit nicht.