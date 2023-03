Prinz Harry in London: Kein Treffen mit Charles oder William

Weder Charles noch William in London

Laut Informationen des Buckingham Palasts soll sich der britische König derzeit nicht auf Schloss Windsor oder in London aufhalten. Am Mittwochmorgen wird Charles auf seine Deutschlandreise aufbrechen, nachdem der angekündigte Besuch in Frankreich vom 26. bis 27. März aufgrund der dortigen Proteste gegen die geplante Rentenreform verschoben worden war. Der Prinz und die Prinzessin von Wales sollen sich derzeit mit ihren Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) ebenfalls nicht auf Schloss Windsor aufhalten, da in England Osterferien sind.