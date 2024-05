Dianas Familie steht ihm bei

Prinz Harry in London: So wichtig ist ihm die Hilfe der Spencers

Prinz Harry alleine in der Heimat. In London gesellten sich weder Papa Charles noch Bruder William an seine Seite. Die Familie seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, stand ihm jedoch bei. Wie wichtig ihm diese Unterstützung ist, wurde einmal mehr am Donnerstagabend sichtbar.