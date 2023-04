Prinz Harry in London: Wie feiert Archie seinen Geburtstag ohne Papa?

Während Prinz Harry (38) am 6. Mai der Krönung von König Charles III. (74) in London beiwohnt, wird sein Sohn Archie (3) zu Hause in Kalifornien am selben Tag seinen Geburtstag feiern. Wie bereits Mitte April bekannt wurde, bleibt Herzogin Meghan (41) wohl aus diesem Grund mit den beiden Kindern des Paares in den Vereinigten Staaten. Dort soll sie angeblich eine kleine Party für ihren bald vierjährigen Sohn organisieren, wie ein Insider nun dem «People»-Magazin verraten habe.