Prinz Harry ist mit seinen Memoiren für britischen Buchpreis nominiert

Prinz Harry veröffentlichte im Januar 2023 sein Enthüllungsbuch. Mit seinen Memoiren sorgte auch er für viel Aufsehen. So beschreibt er vor allem sein zerrüttetes Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (41) und seinem Vater König Charles III. (75). Auch seine Stiefmutter Königin Camilla (76) und seine Schwägerin Prinzessin Kate (42) bekommen darin ihr Fett weg. «Spare» knackte gleich im Januar einen Rekord: Keine anderen Memoiren verkauften sich nach einer Woche in den USA so oft wie die von Prinz Harry (rund 1,6 Millionen Mal). Spears' Buch hatte sich dort nach einer Woche «nur» knapp 1,1 Millionen Mal verkauft.