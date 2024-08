Prinz Harry kündigt Solo-Reise nach New York City an

Prinz Harry wird sich in der US–Metropole aufhalten, um «eine Reihe seiner Schirmherrschaften und philanthropischen Initiativen voranzutreiben», so der Sprecher. «Er wird an Veranstaltungen mit African Parks, The HALO Trust, The Diana Award und Travalyst teilnehmen. Ausserdem werde er »die Arbeit der Archewell Foundation fördern, der gemeinnützigen Organisation, die er gemeinsam mit seiner Frau Meghan, der Herzogin von Sussex, gegründet hat", so der Sprecher weiter.