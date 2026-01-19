Prinz Harry: Langer Prozesstag am Donnerstag in London

Schwere Vorwürfe gegen den Verlag – der weist sie enschieden zurück

Die Anschuldigungen wiegen schwer. Den Dokumenten zufolge sollen Ermittler im Auftrag des Verlags Abhörgeräte in Autos und Wohnungen der Betroffenen platziert haben. Auch das heimliche Mitschneiden von Telefonaten wird dem Medienkonzern zur Last gelegt. Darüber hinaus steht der Vorwurf im Raum, ANL habe Polizeibeamte bestochen, medizinische Unterlagen durch Täuschung beschafft und sich Zugang zu Bankkonten sowie Finanztransaktionen verschafft.