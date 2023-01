Prinz Harry lässt Teilnahme an Krönung von Charles III. offen

Harry schreibt laut «Guardian» über die Konfrontation, die sich in seinem Haus in London abgespielt haben soll: William habe Meghan als «schwierig», «unhöflich» und «grob» bezeichnet, was Harry als «Nachplappern der Geschichten aus der Presse» über seine Frau bezeichnet. Harry behauptet dann dem Bericht zufolge in seinem Buch, der Streit habe sich hochgeschaukelt und sei eskaliert, bis William «mich am Kragen packte, meine Halskette zerriss und ... mich zu Boden warf». Das soll laut Harry zu sichtbaren Verletzungen an seinem Rücken geführt haben, berichtet die britische Zeitung, der bereits ein Exemplar von «Spare» vorliegt, weiter. Meghan sei über den Streit «schrecklich traurig» gewesen, schreibt der 38-Jährige.