Prinz Harry: Mit 17 Jahren wurde ihm Kokain angeboten

Harry wird vor Erscheinen seiner Autobiografie auch in zwei für den 8. Januar angekündigten Interviews (ITV, CBS) über seine Autobiografie und seine Familie sprechen. Am 9. Januar ist er zudem in einem TV-Interview in der US-Sendung «Good Morning America» zu sehen, in dem es unter anderem um die Beziehung zu seinem Bruder, Prinz William (40), gehen wird.