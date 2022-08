Prinz Harry möchte seine Mutter Diana stolz machen

Für den guten Zweck hat Prinz Harry (37) am 25. August am Sentebale ISPS Handa Polo Cup in Aspen, Colorado, teilgenommen. Er konnte damit nicht nur auf die wichtige Arbeit der Wohltätigkeitsorganisation aufmerksam machen. Im Rahmen des Events sprach Harry auch über seine Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), deren Todestag sich am 31. August zum 25. Mal jährt.