Prinz Harry: Nach New York und London nun im Süden Afrikas

Kein Treffen mit der royalen Verwandtschaft

Harrys Reise nach Lesotho und Südafrika scheint eine weitere Woche ohne seine Frau und ihre beiden Kinder Archie (5) und Lilibet (3) zu werden, die den Herzog zuvor auch nicht auf seinen Besuchen in New York City und Grossbritannien begleiteten. Der 40–Jährige war Ende September für die WellChild Awards in London, soll aber weder seinen Vater noch seinen Bruder William (42) getroffen haben.