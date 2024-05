Prinz Harry: Niederlage gegen Medienmogul Rupert Murdoch

In dem Fall geht es um angeblich rechtswidrige Methoden zur Informationsbeschaffung durch Journalisten und Privatdetektive bei NGN, dem Herausgeber der Zeitung «The Sun» und des eingestellten Boulevardblatts «News of the World». NGN bestreitet die Vorwürfe, die von Prinz Harry und anderen Personen aufgestellt wurden. Ein Sprecher des Verlags erklärte, dass das Gericht nun die Position des Unternehmens «gründlich bestätigt» habe, indem es die Erlaubnis verweigerte, «grosse und bedeutende» Änderungen in den Fall einzubringen. Anfang des Jahres hatten Anwälte, die die Kläger vertreten, behauptet, dass Murdoch bereits 2004 von unrechtmässigen Aktivitäten gewusst habe, jedoch «ein Auge zugedrückt» habe.