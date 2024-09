Prinz Harry: Nimmt er Millionenerbe zum 40. Geburtstag an?

Prinz Harry kann sich am heutigen 15. September nicht nur über seinen 40. Geburtstag freuen, sondern auch über eine kräftige Finanzspritze. Wie bereits in den vergangenen Wochen immer wieder von britischen Medien berichtet wurde, sorgte einst seine Urgrossmutter Queen Mum (1900–2002) für ihre Nachfahren und sicherte diese mit einem Treuhandfonds ab. Daraus soll Prinz Harry nun zu seinem Ehrentag rund acht Millionen britische Pfund ausbezahlt bekommen, umgerechnet rund 6,75 Millionen Euro. Wie am Geburtstag des jüngsten Sohns von König Charles (75) die «New York Post» berichtet, nimmt er dieses Erbe wohl auch an.