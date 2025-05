Prinz Harry: Palast reagiert auf sein brisantes Interview

Charles kündigt gleichzeitig Kanada–Reise an

In all dem Trubel kündigte König Charles eine Reise nach Kanada mit Ehefrau Camilla (77) an. Das Königspaar werde am 26. und 27. Mai Ottawa besuchen, heisst es auf der offiziellen Webseite des Buckingham Palasts am Freitag: «Der König und die Königin werden an der Eröffnungszeremonie des Parlaments von Kanada in Ottawa teilnehmen.»