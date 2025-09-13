Prinz Harry richtet in Kiew eindringlichen Appell an Soldaten

Prinz Harry plädiert an Veteranen: «Ihr seid nicht allein»

Der Royal spricht aus eigener Erfahrung: Er diente zehn Jahre in der britischen Armee, absolvierte zwei Einsätze in Afghanistan und hat offen über seine Schwierigkeiten beim Übergang ins zivile Leben berichtet. Umso wichtiger sei es, den Rückhalt durch Angehörige zuzulassen: «Es ist normal, sich verloren zu fühlen. Doch ihr seid nicht allein. Es wird immer jemanden geben – eine Mutter, einen Vater, ein Geschwisterteil, einen Freund oder einen Kameraden – der euch auffangen kann», betonte er in Kiew.