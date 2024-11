Prinz Harry: Royaler Frühsport mit Hund am Strand

Ein Bericht des «Daily Telegraph» bestätigt diese sportlichen Morgenrituale, bei denen Harry anscheinend oft von seinem Labrador Pula begleitet wird. Die Zeitung will von einem Bewohner Montecitos erfahren haben: «Wenn man ihn hier sieht, geht er normalerweise mit seinem Labrador am Strand spazieren oder fährt mit dem Fahrrad, gefolgt von seinem Sicherheitsdienst in einem Range Rover».