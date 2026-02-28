Prinz Harry schweigt zu Skandal um Onkel Andrew

Interviewer sprach Andrew–Skandal direkt an

Bereits vor Beginn des eigentlichen Gesprächs räumte der Korrespondent von «Channel 4» den Elefanten im Raum aus dem Weg. Er stellte klar, dass Harry nicht über die Ereignisse rund um seinen Onkel sprechen wolle. Andrew war am 19. Februar unter dem Verdacht des Amtsmissbrauchs festgenommen worden. «Ich verstehe, dass Sie nicht über Ihre Familie, Ihren Onkel, die Dinge in London sprechen möchten. Sie sind hier, weil Sie nicht von der Arbeit ablenken wollen, die Sie für die WHO und Gaza leisten», sagte der Interviewer, wie «People» berichtet.