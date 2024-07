Prinz Harry: Sein Kampf gegen die Presse hat Familienzwist beeinflusst

Prinz Harry (39) spricht in der ITV–Dokumentation «Tabloids On Trial» über seine Klagen gegen die britische Boulevardpresse. Mit dem britischen Verlag Mirror Group Newspapers (MGN), Herausgeber der britischen Boulevardzeitung «The Daily Mirror», hatte sich der Royal in einem Telefon–Hacking–Prozess geeinigt und eine «beträchtliche» Entschädigung erhalten. Das zuständige Gericht hatte entschieden, dass Harry illegal ausgespäht worden sei, was der 39–Jährige laut «Variety» in der Doku als «monumentalen Sieg» bezeichnet.